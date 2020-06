Le mystère de l’île aux cochons

publié le 23/06/2020 à 13:00

Le journaliste Michel Izard a pu se rendre dans les Terres Australes et Antarctiques, ces îles françaises, perdues et inhabitées du sud de l’Océan Indien. Seules des équipes de chercheurs se relaient sur place pour étudier la faune et la flore qui s’y développe. On part à la découverte de l’île aux Cochons, sur l’archipel de Crozet, où les chercheurs tentent de comprendre pourquoi sa population de manchots est en train de diminuer.

Pourquoi l’île aux cochons s’appelle-t-elle ainsi ? Comment accède-t-on à l'île aux cochon ? Quelles sont les conditions climatiques sur place ? Combien reste-t-il de manchots royaux sur l’île ? Quelles sont les hypothèses des scientifiques pour expliquer la disparition de cette espèce ?

Notre invité nous fait également visiter le Marion Dufresne, le bateau scientifique construit spécifiquement pour les besoins des Terres Australes et Antarctique.



à voir : #MissionsTerresAustrales sur LCI