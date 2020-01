Pourquoi sur les vêtements, les boutonnières sont à gauche pour les hommes et à droite pour les femmes ?

publié le 26/01/2020 à 16:18

Je vous propose trois réponses, à vous de trouver la bonne : c’est pour vous éviter d’essayer par erreur un chemisier ou une veste de femme, quand vous faites du shopping; c’est à cause de la taille des doigts des hommes, beaucoup plus gros que ceux des femmes et donc moins agiles; c’est pour pouvoir tirer l’épée plus vite en cas de danger !

Vous avez trouvé ? Et la bonne réponse est la réponse 3 ! Eh oui ! Si vos boutonnières sont à gauche sur vos vêtements, messieurs, c’est parce que vous devez tous être prêts à dégainer l’épée au plus vite ! Visualisez bien la scène, vous faites le brigand et moi je suis le gentilhomme...Vous en voulez à ma bourse, et accessoirement à la jeune femme qui m’accompagne. Prends garde manant ! Tu ne sais pas à qui tu as affaire ! Hop ! Je plonge ma main droite sous mon manteau pour saisir la poignée de mon épée et en même temps, de la main gauche, je déboutonne mon manteau pour dégager mon épée, et simplifier mes mouvements !

Messieurs, regardez bien votre veste de pyjama, votre chemise si vous êtes déjà habillé : pour chasser les boutons de la boutonnière, et ouvrir votre vêtement, vous êtes quasiment obligé d’utiliser votre main gauche ! Et ça vient donc de l’épée.

À gauche pour les femmes, pour les caméristes

En dehors de Jeanne d’Arc, les femmes ne portent pas l’habit d’homme, ça ne se fait pas. Mais surtout, au Moyen-Âge, puis à la Renaissance, elles portent des tas de couches de vêtements ! Des tas de jupons, des chemisiers, des bustiers, le tout attaché par des myriades de boutons. Des boutons, dont les boutonnières, sont... à droite ! Pourquoi ? Parce que c’est plus simple pour les caméristes qui vous habillent et vous déshabillent évidemment.



Et pour réparer ses boutons rapidement : la réponse c’est TIC ! Une invention suédoise toute récente, primée du concours lépine suédois en 2014... TIC permet d’agrafer les boutons plutôt que de les coudre, il vous en coutera 3,50 euros pour 4 boutons !