Pourquoi la tartine de confiture tombe-t-elle toujours du mauvais côté ?

publié le 11/04/2020 à 07:30

Mais pourquoi diable la tartine de confiture tombe-t-elle toujours du mauvais côté ? C’est une question vieille comme le monde, vieilles comme mes robes (Hérode) dit-on souvent en plaisantant. Il y a trois explications à cette histoire de tartine qui tombe du mauvais côté.

Première explication : avant de rouspéter, avez-vous pensé à toutes les fois où la tartine retombe du bon côté ? Comme quand on s’énerve de rester bloqué à plusieurs feux rouges d’affilée, on ne pense pas à toutes les fois où les feux ont été verts. Idem dans les bouchons. Pourquoi la file de droite avance-t-elle plus vite que la file de gauche ? Mince, j’aurais dû me mettre dans l’autre file, maintenant c’est trop tard, on ne me laissera jamais m’incruster. En revanche, quand votre file avance, vous ne vous étonnez pas. C’est la même chose avec votre tartine : vous ne vous souvenez que des fois ou la tartine tombe du mauvais côté, pas de toutes les fois ou vous avez eu de la chance, et où elle est tombée du bon !

La deuxième explication est purement mathématique. Il y a des savants qui ont fait des calculs pour savoir pourquoi la tartine tombait toujours ou trop souvent à l’envers. Pour cela, ils se sont partis du nombre d’or, inventé par Euclide d’Alexandrie, un mathématicien grec, né en 325 avant J.-C, pour voir si le problème ne venait pas de nos meubles. C’est en effet ce nombre d’or (1,61803399...), qui sert à calculer la dimension de tout ce qui nous entoure portes, fenêtres, chaises et donc aussi, tables ! À quelle conclusion sont-ils arrivés ? Et bien, si les tables étaient plus hautes, par exemple, si vous aviez une table bar en guise de table de cuisine et bien la tartine pourrait faire un tour complet sur elle même avant d’arriver par terre.

Enfin, la troisième explication, c’est tout simplement la loi de Murphy, considérée comme la loi de l’emmerdement maximal. Elle affirme que si quelque chose peut éventuellement mal tourner, alors cette chose finira obligatoirement par mal tourner. Dans notre cas, une variante de cette loi nous concerne directement : la loi de la tartine beurrée établit qu’une tartine tombera toujours du côté beurre ou confiture ! Mieux encore : on peut dire que vous êtes le seul responsable de votre malheur, aussi petit soit-il, car c’est vous et vous seul qui avez tartiné… le mauvais côté !

Reste une toute dernière explication : peut-être que le côté confiture étant un peu plus lourd que l’autre, cela fait pencher la tartine du mauvais côté pendant son vol plané.