Pourquoi les cerfs ont-ils des bois ?

publié le 18/10/2020 à 07:00

En cette mi-octobre, ceux qui iront se balader auront peut-être la chance d’entendre un cerf bramer, car c’est la fin de la période des amours pour les cervidés. Mais pourquoi donc les cerfs ont-ils des bois ? Trois possibilités s’offrent à vous, si vous ne connaissez pas déjà la réponse :

1) Les bois sont tout simplement des armes, qui permettent aux cerfs de s’affronter entre eux, justement pendant la période des amours. Le gagnant remporte les faveurs de la belle !



2) Les bois qui tombent chaque année servent à indiquer l’âge de l’animal. Tous les ans, une corne de plus !



3) Les bois sont en fait des sortes d’antennes paraboliques : elles permettent aux cerfs d’entendre le danger de très très loin.



La bonne réponse est contre toute attente la réponse 3, mais la réponse 1 est également exacte.



C'est une légende de dire que le nombre de cors d'un cerf indique son âge. Jean-Baptiste Giraud





Oui, les bois sont évidemment des armes. Lors des duels, les deux mâles lancent leurs bois en avant et s’entrechoquent. Mais attention aux accrochages ! Parfois, les bois restent coincés entre eux, et les deux héros meurent d’épuisement.



En revanche, c’est une légende de dire que le nombre de cors indique l’âge de la bête. La taille et l’importance de la ramure sont en réalité le reflet de la puissance et de la qualité de vie du cerf. Une sorte de carnet de santé ! Résultat, un vieux cerf peut avoir une ramure moins fournie qu’un plus jeune, qui va d’ailleurs lui piquer sa place de chef.

Quant à l’histoire des bois "paraboles", elle est parfaitement exacte. Les bois sont bel et bien des amplificateurs de son ! En effet, les scientifiques George et Peter Bubenik ont découvert que la ramure des cerfs augmente leur capacité auditive. Armés de crânes de cerf, de fausses oreilles de cerf et d’un micro, les Bubenik ont mené l’enquête dans la forêt. Constat : lorsqu’un son parvient aux oreilles du cerf par le côté, il est amplifié de 19 %. Grâce à quoi le cerf peut prendre ses jambes à son cou, et s’enfuir, bien avant d’être menacé par le danger.