Pourquoi dit-on "les femmes et les enfants d'abord", à bord d'un bateau ?

publié le 28/06/2020 à 06:16

À bord d'un bateau, il est fréquent d'entendre "les femmes et les enfants d’abord”, mais pourquoi ?

Pour comprendre ce phénomène, il y a trois possibilités, à vous de trouver celle qui est juste :



1) Parce que les hommes doivent tout tenter pour sauver le navire.

2) Les femmes et les enfants étaient forcément des passagers payants, donc à sauver en priorité.

3) Pendant longtemps, il y avait moins de chaloupes de sauvetage que de passagers, et on pendant que les hommes avaient plus de chance de s'en sortir en nageant que les femmes ou les enfants.

Réponse : la solution est la deuxième proposition. À bord des bateaux, pendant très longtemps, le nombre de chaloupes de sauvetage était inférieur au nombre de personnes présentes à bord. Forcément : cela prend de la place, elles sont inutiles dans l'immense majorité du temps, sans compter que cela coûte cher. Le drame du Titanic a été un révélateur pour l’industrie du transport maritime de personnes, et pour les autorités réglementaires.

Seules 25% des femmes ont péri dans le naufrage du Titanic contre 82% des hommes

Plus de 1.500 personnes ont péri, essentiellement parce qu'il n'y avait pas assez d'embarcations de secours à bord. Il y avait bien en revanche un gilet par passager, mais dans une eau à -2°C, le temps de survie était de 20 minutes maximum ! Aussi, la règle de secourir prioritairement les plus faibles, à savoir les enfants, et les femmes, qui plus est empêtrées dans leurs jupes, a été respectée.

La preuve : seules 25% des femmes ont péri dans le naufrage, contre 82 % des hommes. 53% des enfants sont morts, mais ceux-ci ont surtout succombé au froid glacial (-10°C) à bord des chaloupes, en attendant les secours.