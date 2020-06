publié le 21/06/2020 à 06:11

Mais pourquoi les zèbres ont-ils des rayures ? Voici trois hypothèses, à vous maintenant de trouver la bonne.

1 - C’est un camouflage : les lions les perdent de vue quand ils courent dans les hautes herbes.

2 - Pour se rafraîchir, l’alternance de bandes blanches et noires crée des courants d’air sur leur pelage.

3 - Pour tromper la mouche tsé-tsé qui distingue mal les pelages zébrés, et les pique donc moins.

La bonne réponse est la réponse 3 ! On a d’abord pensé que les rayures des zèbres jouaient un peu le rôle de nos empreintes digitales, permettant à ces animaux de se reconnaître entre eux. Autre hypothèse, les rayures joueraient un rôle dans la reproduction : seulement voilà, aucune statistique ne permet d’affirmer que les zèbres à grosses rayures ont plus de succès que les autres.

Quand la mouche tsé-tsé s'invite

On a aussi dit que les rayures faisaient office de camouflage. Quand on visualise mentalement une plaine plate et déserte, cela semble difficile à imaginer. Il est cependant exact qu’avec la chaleur qui brouille les images au loin par un effet bien connu (le même que celui qui brouille la vision au-dessus de la flamme d’une bougie ou d’un radiateur), le zèbre devient flou et donc plus difficile à distinguer de loin comparé à un animal monochrome.

On a même pensé que les rayures présentaient un avantage thermique sous le soleil - l’alternance de blanc et de noir permettant d’après certains de rafraîchir l’animal.

En réalité, la vraie explication, confirmée par plusieurs études récentes, c’est que le zèbre craint comme les autres animaux les mouches tsé-tsé, qui transmettent la maladie du sommeil. Comme le zèbre est nettement moins piqué que les autres, la conclusion des savants, c’est que son pelage à rayures trouble leur vue : cela a été prouvé en mettant des pelages rayés sur le dos d’autres animaux : ils étaient moins piqués.

Retrouvez d'autres réponses à des questions insolites ou au contraire utiles dans le livre de Jean-Baptiste Giraud : Pourquoi les bananes sont-elles courbées ?.