publié le 20/06/2020 à 06:01

On s'est tous posé au moins une fois cette question. Comment le micro-ondes chauffe-t-il les aliments ? Voici trois propositions :

1 - En chauffant l’air présent dans le four, c’est pour cela que la soufflerie est très bruyante

2 - En agitant les molécules d’eau présentes dans les aliments. Cette agitation chauffe, et cuit

3- En captant les micro-ondes de l’environnement (comme celles du Wi-Fi et du téléphone mobile) pour récupérer de l’énergie, et cuire les aliments



La bonne réponse est la réponse 2. Comme la tarte Tatin ou les bêtises de Cambrai, le micro-ondes ou plutôt les effets des micro-ondes ont été découverts un peu par hasard. En 1945, juste après la guerre, un ingénieur américain qui travaille sur les radars oublie un sachet de maïs près de l’un deux en fonctionnement. De retour dans la pièce, il constate que le maïs s’était transformé en pop-corn.

Une histoire de magnétron

Les radars et les fours à micro-ondes ont une pièce en commun, le magnétron. C’est lui qui émet les ondes permettant de détecter les avions, ondes qui, concentrées dans votre four et diffusées uniformément par un agitateur, sorte de ventilateur à ondes, chauffent les aliments.

Mais comment ? Tout bonnement en agitant non pas les aliments eux-mêmes, sinon vous verriez des spaghettis danseurs ou des petits pois sauteurs dans votre four, mais les molécules d’eau qui se trouvent à l’intérieur. À raison de 2,45 milliards d’oscillations par seconde (où 2,4 giga hertz) les petites molécules s’entrechoquent à toute vitesse, et donc s’échauffent très vite.

C’est d’ailleurs en raison de cette agitation moléculaire qu’il est hors de question de cuire des œufs au four à micro-ondes, sauf si vous tenez à le repeindre de l’intérieur... Au passage, notez la fréquence. Elle est très proche de celle de nos téléphones mobiles et encore plus de celle des réseaux WiFi domestiques. C’est pour cette raison que votre four, qui laisse forcément échapper quelques micro-ondes malgré son blindage, peut perturber le fonctionnement de votre box ou de votre smartphone !

Savoir si son micro-ondes fuit

Mais comment être sûr que mon micro-ondes, trop vieux, ne fuit pas ? Il suffit de mettre votre portable à l’intérieur, et de vous appeler. Normalement, vous devriez atterrir sur la boite vocale. Si vous êtes agent secret ou trafiquant de drogue, le micro-ondes est un excellent moyen d'empêcher quelqu’un de vous espionner avec son téléphone, à votre insu.

Retrouvez d'autres réponses à des questions insolites ou au contraire utiles dans le livre de Jean-Baptiste Giraud : Pourquoi les bananes sont-elles courbées ?.