Pornhub dévoile les mots les plus récurrents dans son moteur de recherche

publié le 13/12/2019 à 23:00

Les classements et récapitulatifs sont particulièrement attendus en fin d'année. Entre les titres les plus écoutés sur les plateformes de streaming ou les plus grosses audiences télé, se glisse un palmarès plus insolite, mais non moins instructif. En effet, le site pornographique canadien Pornhub a publié de nombreux chiffres, et notamment celui des mots-clefs les plus entrés dans son moteur de recherche dans le monde.

Le site, qui a enregistré 42 milliards de visites, soit 115 millions par jour, indique que c'est le mot "amateur" qui a été le plus sollicité, devant... alien, relaie le Journal du geek. Le podium est complété par une catégorie plus "classique", à savoir POV. L'acronyme qui veut dire "Point of View", est une façon de filmer qui montre l'action comme si le spectateur était dans la peau du personnage principal.

Dans le Top 10 publié, la quatrième position est squattée par Belle Delphine, du nom de l'instagrameuse britannique qui avait, en juin 2019, promis de créer un compte sur Pornhub si sa publication atteignait un million de mentions. Le compte du site ayant boosté l'exposition, 1,8 millions de mentions ont été enregistrées.

Viennent ensuite les mots cosplay (costumes de personnages de l'univers de la pop culture), mature, bisexuel, Apex Legends (jeux vidéo de type battle royale), ASMR (des effets sonores sensés provoquer des stimulis), et enfin FemDom (domination féminine). Il y en a donc pour tous les goûts.