publié le 28/06/2018 à 20:45

Les subtilités des dialogues n'échapperont plus aux sourds et malentendants adeptes de vidéos pornographiques. La plateforme Pornhub ajouté des sous-titres à plus de 1.000 productions différentes, toutes répertoriées dans une rubrique spécialisée. "Il est important que nous continuions à répondre aux besoins de tous nos usagers et à rendre notre contenu accessible à chaque individu", justifie Corey Price, vice-présidente de l'entreprise, dans un communiqué.



Les vidéos accessibles aux malentendants seront regroupées dans la rubrique "Sous-titres" du site. "Chaque vidéo affichera du texte à la fois descriptif et interprétatif destiné à améliorer l'expérience des utilisateurs qui ne peuvent pas entendre le son de la vidéo originale. Cela inclut la distinction entre les différents personnages qui parlent et le changement d'émotion dans leur voix", explique l'entreprise.

Cette nouvelle fonctionnalité a été lancée à l'initiative de Pornhub Cares, le "service philantropique" de l'entreprise. Celle-ci avait déjà créé la rubrique "Vidéos descriptives", destinées aux utilisateurs mal-voyants de la plateforme de vidéos pornographiques.