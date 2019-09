"Key Moments" : la nouvelle fonctionnalité de YouTube inspirée de Pornhub

publié le 20/09/2019 à 19:07

Pornhub inspire Youtube. Sur son blog, le géant Google a annoncé l'arrivée d'une nouvelle fonctionnalité sur les vidéos YouTube. Fini les longues minutes, une main sur la souris prête à dégainer le clic, à chercher le moment drôle d'une longue vidéo, l'étape cruciale d'un tutoriel ou LA chanson d'un concert de deux heures.

"Désormais, vous pouvez trouver les moments-clés dans les vidéos et retrouver plus facilement l'information que vous recherchiez, avec l'aide des créateurs de contenu", a déclaré l'équipe de Google sur son blog.

Les utilisateurs avaient avant pour habitude d'indiquer dans les commentaires ,ou dans la description de la vidéo, les minutes et secondes des moments-clés afin de faciliter la recherche. Disponibles d'abord uniquement sur les vidéos anglophones et au bon vouloir des Youtubeurs, de petites bulles bleues marqueront la timeline de la vidéo et seront présentes dès la barre de recherche.

google-youtube-key-moments Crédit : Capture d'écran du blog google

Cela vous parle ? Cette fonctionnalité existe déjà... sur Pornhub. Sur ce géant du site pornographique, les internautes sont guidés depuis plusieurs années par des représentations graphiques montrant les moments forts des vidéos. Une nouvelle fonctionnalité qui pourra également faciliter les recherches vidéos pour les utilisateurs de lecteurs d'écrans.