Pas-de-Calais : il fait des travaux dans sa cave et déterre un squelette

publié le 29/03/2020 à 21:34

La police a mis du ruban devant la cave de cette famille d'Arras (Pas-de-Calais) pour en interdire le franchissement. Pour cause, un squelette a été découvert par hasard. Lorsque Cécile et son compagnon ont emménagé dans leur maison, ils ont attendu un peu avant de rénover la bâtisse. Mais alors que le confinement laisse plus de temps au couple, le père de famille tente de construire un atelier dans la cave.

Pour mettre à niveau le sol, il lui faut déblayer un peu de terre battue... mais le couple tombe sur un os. Quand Cécile voit son compagnon avec un os à la main, elle est un peu effrayée. "Il me rassure en me disant que ça doit être un chien", raconte-t-elle à La Voix du Nord samedi 28 mars.

Mais rapidement, ils déterrent plusieurs os, des dents et... un bout de crâne humain. "Mon copain avait la tête d'un gamin content, son rêve de devenir archéologue était en train de se réaliser !", poursuit Cécile au quotidien régional. Deux policiers suspicieux arrivent avant de faire appel à la scientifique et au procureur. La cave est alors mise sous scellés et les experts défilent dans cette maisonnée.

Pour l'instant, il est difficile de savoir à qui appartiennent ces ossements, d'autant que les laboratoires d'analyses sont eux aussi ralentis par le confinement. Alors les conjectures se multiplient : peut-être un ancien soldat de la Première Guerre mondiale, un religieux du monastère du XIIIe siècle sur lequel est construit la maison...