Grand débat : dans la Sarthe, on se bat contre les fermetures de classe en milieu rural

publié le 12/03/2019 à 07:15

34 classes fermées pour 25 ouvertes. À la rentrée prochaine, le département de la Sarthe comptera 9 classes en moins, d'après la carte scolaire dévoilée récemment. Les seuils sont clairs : si une classe compte moins de 26 élèves, elle doit fermer.





De son côté, le Rectorat estime tout faire pour que l’école reste dans les petites communes rurales du département. Pourtant dans les villages comme Requeil, élus et habitants s’inquiètent. Après avoir vu fermer la Poste, les commerces de proximité ou les brigades de gendarmerie, ils ont peur de perdre le dernier service public qu'il leur reste : l’école.

Le village se bat pour éviter une deuxième fermeture de classe en deux ans. "Je suis très en colère", confie Angélique, une maman de 4 enfants scolarisés dans cette école. "Deux fermetures coup sur coup ça fait mal. Surtout que ça se joue à 2 élèves près. J’ai peur pour l’avenir scolaire de nos enfants". "Fermer encore une classe c'est attaquer mon village. Une école qui meurt c'est un village qui meurt, et non je ne peux pas l'accepter", affirme Véronique, une assistante maternelle.

Des investissements gagnants

À 20 kilomètres de là, à Saint-Jean-du-Bois, c'est l'investissement de la mairie qui a permis de sauver l'école du village face à la menace de fermeture d'une classe. "On est en train de faire une voie piétonne. C’est pour les familles, parce qu'il y a des maisons qui se sont construites avec des enfants. C’est important d’avoir fait des investissements. Le but recherché, c’est d’avoir des familles qui viennent avec des enfants pour garder la pérennité de nos classes, notre école et nos enseignants", explique le maire de cette commune de 600 habitants, Jean-Paul Boisard.

Le mairie de Saint-Jean-du-Bois a refait le terrain de football et acheté une table de ping-pong pour les élèves. Crédit : Gautier Delhon-Bugard