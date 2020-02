publié le 24/02/2020 à 02:01

Après Bella Lemaire, un dalmatien de trois ans tête de liste de la SPA aux municipales, c'est désormais un chat qui entre en campagne à Rennes. Baptisé Rec, comme "Rennes en commun", ce chat rejoint la liste des 61 colistiers de la liste menée par la France insoumise à Rennes, en Ille-et-Vilaine.

Comme le rapporte Le Télégramme, ce dernier candidat mystère est un chat dans le but de mettre l'accent sur la protection des animaux. Une "question qui n'est pas présente dans cette élection", selon le codirecteur de la campagne Félix Boulanger. En effet, il assure dans Le Télégramme qu'il "existe environ 200.000 animaux de compagnie à Rennes" et qu'à ce titre "ils méritaient bien une place sur notre liste".



Il précise qu'il existe "beaucoup de leviers au niveau de l'action municipale sur les questions de protection des animaux". Mais en pratique, ce chat n'est pas inscrit sur les listes électorales. Un problème qui pourrait invalider la liste de "Rennes en commun" menée par les Insoumis. Afin d'éviter ce problème administratif, le quotidien régional précise donc que c'est bel et bien un homme qui servira de prête-nom au chat pour l’inscription en préfecture.

Une conférence de presse pour sa présentation officielle

Pas de crainte toutefois, c'est bien Rec qui sera la star de la campagne car "sur toutes les communications de campagne, c’est le chat qui apparaîtra". Le candidat à quatre pattes, qui n'est autre que le chat d’une militante, sera donc le 60e colistier des Insoumis à Rennes. Pour sa présentation officielle, une conférence de presse est ainsi prévue mardi 25 février prochain.