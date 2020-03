Loisirs, inégalités, familles... Le palmarès des villes françaises

publié le 13/03/2020 à 13:00

Dans quelle ville française y a-t-il le plus de jeunes ? Et le plus de cinéphiles ? Dans quels coins de France préfère-t-on occuper nos loisirs à la lecture, la cuisine ou le jardinage ? On décrypte les statistiques de nos villes de France avec le journaliste de l'Express Michel Feltin-Palas.



Quelles sont les villes en France où on compte le plus de personnes de 65 ans et plus ? Dans quelles villes jardine-t-on le plus ? Est-ce que l'on ski plus lorsqu'on habite près des montagnes ? Quelles sont les villes où l’on aime le plus le camping ? Quelles sont les villes de France où l’on compte le moins de couples avec enfants ? Quelle est la ville qui compte le moins d'inégalité entre ses habitants ?

Notre invité nous dévoilera également les villes de France qui attirent le plus de supporteurs pour les matchs de foot et de rugby.