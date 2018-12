Les théories du complot !

publié le 20/12/2018 à 13:00

Ces derniers temps, on a vu fleurir sur internet et les réseaux sociaux des rumeurs et théories du complot, divulguant de fausses informations ou mettant en doute les versions des médias traditionnels. Le complotisme a-t-il toujours existé ? Comment naissent ces théories ? Quels sont les mécanismes ? Qui sont les adeptes de ces théories du complot ? Des Illuminati au Groupe Bilderberg en passant par les théories du 11 septembre ou celles qui circulent actuellement sur nos réseaux sociaux, on décrypte ce phénomène bien réel avec nos invités Rudy Reichstadt, fondateur de '' Conspiracy Watch '', et l'auteur Christian Doumergue.

à lire : Au coeur des théories du complot publié aux éditions de L'Opportun.