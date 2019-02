publié le 27/02/2019 à 19:58

Une rupture entre Air France et KLM est douteuse, même s'il y a un risque. KLM est une plus petite compagnie qu'Air France, mais elle se porte beaucoup mieux. L'année dernière c'est elle qui a apporté l'essentiel de son bénéfice au groupe.



Au minimum, l'opération hollandaise est un coup de semonce. KLM ne veut plus être à la merci des conflits sociaux, des grèves et des pesanteurs d'Air France qui font que la compagnie dégage cinq fois moins de profits que ses principales concurrentes.

Cela dit, Air France est un fleuron français. La compagnie porte le nom de "France". Elle a beau avoir été privatisée au moment de la fusion avec KLM, en 2004, elle fait partie du patrimoine français. On y tient. Alors quand ils ne préviennent pas de leur entrée au capital, les Hollandais jouent un mauvais tour à la France.

Car le coup est sournois et ironique. Au contraire des Français, par tradition les Hollandais sont très méfiants à l'égard des interventions de l'État dans l'économie. Mais cette fois, ils se sont convertis à nos pratiques : ils font intervenir l'État pour défendre les intérêts de leur compagnie. Cette conversion est une mince consolation, car elle se fait à notre détriment.