Le petit-fils de Pierre Mendès France diffuse une berceuse chantée par son grand-père

publié le 06/11/2018

C'est une archive sonore aussi étonnante qu'émouvante. Le petit-fils de l'homme politique Pierre Mendès France a partagé sur Twitter un très joli souvenir familial, concernant son grand-père mais aussi son père Michel et son oncle Bernard : un extrait sonore d'une trentaine de secondes sur lequel on peut entendre l'ancien ministre chanter une berceuse à ses deux garçons, âgés de trois et cinq ans à l'époque.



Tristan Mendès France explique sur Twitter avoir découvert cette archive à Beyrouth, au Liban. "Dans les carnets de vol de Pierre Mendès France, il y a la trace de son passage à Beyrouth en novembre 1938. Il s'entraînera dans la région pour les forces aériennes françaises au Levant pendant de longs mois", écrit-il.

"Pierre avait l'habitude de chanter des berceuses le soir à ses deux petits. Ce qu'il ne pouvait plus faire depuis son départ. Sachant qu'il risquait de ne plus les revoir pendant longtemps, il eut l'idée de faire presser à Beyrouth un disque avec sa voix. Et de le faire parvenir à ses fistons", ajoute-t-il sur Twitter pour introduire l'extrait sonore.

— Tristan Mendès France (@tristanmf) 4 novembre 2018

La comptine chantée par Pierre Mendès France rappellera des souvenirs à de nombreux grands enfants, puisqu'il s'agit de Cadet Rousselle, mais dans une version adaptée par l'homme politique. "Cadet Rousselle a deux enfants, l'un est gentil, l'autre est méchant. Moi mes enfants sont très gentils, Bernard d'abord, Michel aussi. Aussi gentils, toujours contents, ah oui, ah oui, vraiment. Ah, ah, ah oui vraiment, de mes enfants je suis bien content", chante-t-il.



Une comptine adaptée spécialement pour ses deux fils, auxquels il n'oublie pas de dire "bonne nuit", leur souhaitant également de faire "de jolis rêves". Sur Twitter, de nombreux internautes ont salué le caractère étonnant de cette archive, ne s'attendant pas à entendre ainsi la voix de Pierre Mendès France. D'autres ont qualifié ce souvenir de "merveilleux" et "extraordinaire".