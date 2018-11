La musique peut-elle adoucir le goût du fromage ?

publié le 02/11/2018 à 11:05

On dit de la musique qu'elle adoucit les mœurs, vous connaissez l'expression, eh bien pourquoi pas le fromage ! C'est ce qu'a voulu vérifier Beat Wampfler, un fromager suisse convaincu que la musique peut avoir une influence sur le gout du fromage. Meilleur ou pas ? Il a en tout cas convaincu la Haute école des arts de Berne de mener l'expérience. C'est ce qu'on découvre ce matin sur le site du Point.



Il faut le reconnaître, les responsable de l'école ont été un peu surpris au départ, sceptiques même. Et puis, ils ont découvert qu'il existe un domaine, la sonochimie, qui justement s’intéresse aux influences des ondes sonores, à l'effet des résonances sur des corps solides.

Résultat : depuis le mois de septembre, neuf caisses en bois sont surveillées de très près par les étudiants. À l'intérieur de chacune, une meule d’emmentals d'environ 40 cm de diamètre. Toutes ces caisses sont équipées d'un petit dispositif de sonorisation, placé sous les fromages. Et quand on s'approche, nous dit l'Agence France Presse, on peut entendre la flûte enchantée de Mozart, une autre nourrie à la techno ou une troisième nourrie au son de Led Zeppelin.

Bref, à chacune son style. Huit au total. La neuvième caisse, elle, n'est pas sonorisée. Et oui, comme pour toute expérimentation scientifique, il faut bien un produit référence, pour comparer. Verdict le 14 mars. Les emmentals seront, au terme de leur affinage, dégustés par un jury d'experts, qui dira si oui ou non, la musique a un effet. Beat Wamfler, le fromager, lui, a déjà sa petite idée. "J'espère, dit il, que le fromage hip-hop sera meilleur. Cela me plairait, confie-t-il. On aurait ainsi une possibilité d'entrer en contact avec les jeunes !".