Deux fois plus de caractères pour une utilisation moindre, c'est le résultat contradictoire établi par Twitter, un an après le passage de 140 à 280 caractères de ses messages. Le réseau social nous apprend que les utilisateurs anglophones n'utilisent en moyenne que 33 caractères, soit un de moins qu'auparavant.



Pis encore, ils ne sont que 1% à utiliser la totalité de l'espace alloué. Seuls 12% dépassent d'ailleurs le calibrage initial de 140 caractères. À quoi bon l'avoir doublé alors ? Sauf que cette augmentation du nombre de signes et d'espaces a aussi eu des effets bénéfiques sur la cordialité des rapports entre "twittos".



"Avec 280 caractères, les gens disent davantage 'please' (s'il vous plaît) et 'thank you' (merci), observe ainsi la plateforme. Une tendance, de même que le recours limité aux abréviations, qui se retrouve dans toutes les langues où le doublement est effectif depuis novembre 2017.