"En Chine, il faut avoir un permis pour avoir un chien", explique Isabelle Saporta

publié le 02/11/2018 à 08:27

Ou le civisme à la schlague. Qu'on se le dise, en Chine, on ne rigole pas avec la bienséance. Parce que sans punition pas de société qui file droit. Aussi, bien certains qu'humains et canidés n'apprendraient le savoir-vivre qu'à coups de trique, les Chinois ont mis en place un permis à point fort tatillon.



Au début, vous et votre animal de compagnie, disposez d’un petit pécule de 12 points mais attention, parce que c'est comme avec la voiture, les points filent à une vitesse A-HU-RI-SSANTE !

Un chien sans laisse, c'est moins trois points. Moins 6 si c'est une récidive. Faut dire, vous ne méritez que ça, plus une amende de 60 euros. Et attention, la laisse ne doit pas excéder 1,50 mètre sinon, au piquet ! Bien entendu, quand vous promenez Médor, c'est comme quand vous êtes au volant de votre auto : jamais sans un permis canin en bonne et due forme. C'est la base.

Et puis, s'il vous plaît, maintenez-les sveltes vos chiens. De toute façon si ce n'était pas le cas, ils n'auraient plus le droit de se promener dans certains quartiers. Et attention : un chien par foyer, pas deux.

Mais quelles sont les conséquences ?

Et le petit malin qui d'aventure oserait braver la loi, se verrait instantanément confisquer son chien. Chien que les autorités se donnent alors le droit de battre à mort pour nous faire les pieds. Ben oui, parce que manifestement, dans le règlement chinois, le bien-être animal, lui, ne rapporte aucun point.



Et si l'on perd tous ses points, eh bien c'est comme en voiture : faut repasser son permis. Et tant que vous n'arriverez pas à le décrocher, votre chien, lui, il reste à la fourrière. Je sens qu'elle vous fait rêver cette jolie société du flicage infantilisant. Non ? Moi non plus... C'est comme ça.