publié le 22/04/2021 à 20:53

Un Italien, employé dans un hôpital public, a continué de percevoir son salaire pendant 15 années, sans se rendre à son travail. Surnommé le "roi des absents" par les médias italiens, l'homme continuait de toucher son salaire mensuel pour un total 538.000 euros : un record national.

Employé depuis 2005 à l'hôpital Pugliese Ciaccio de Catanzaro, dans le sud de l'Italie, l'homme, aujourd'hui âgé de 67 ans, est accusé d'abus de pouvoir, de faux et d'extorsion aggravée, relate The Guardian. Six autres dirigeants de l'hôpital font également l'objet d'une enquête : ils sont soupçonnés d'avoir joué un rôle essentiel dans cet absentéisme présumé.

En 2005, le "roi des absents" aurait menacé le directeur de l'hôpital afin de l'empêcher de déposer un rapport disciplinaire à son encontre, visant à dénoncer son absentéisme. Le directeur qui est ensuite parti à la retraite, a été remplacé et ni son successeur, ni les ressources humaines de l'établissement n'ont pris le soin de vérifier que l'employé se rendait au travail, facilitant ainsi son absentéisme prolongé, a précisé la police locale.

L'absentéisme sévit fortement dans le secteur public italien, rappellent nos confrères britanniques. C'est en ce sens qu'en 2016, le gouvernement italien a ainsi durci sa loi en installant des caméras de vidéosurveillance. Cette mesure a permis de surprendre plusieurs fraudes de ce type, comme un homme qui venait pointer au travail en sous-vêtements avant de retourner se coucher.