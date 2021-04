publié le 20/04/2021 à 19:33

La vidéo est devenue virale ces derniers jours sur internet. Sur les images, capturées par une caméra de vidéosurveillance, on voit un lynx roux s'attaquer à une Américaine devant chez elle, à Burgaw, en Caroline-du-Nord.

Cette vidéo de 46 secondes a été publiée sur Twitter le 15 avril dernier et a été visionnée plus de 20 millions de fois depuis. Ce qui a particulièrement fait réagir et divisé les internautes, c'est la réaction du mari, qui s'est interposé entre l'animal et son épouse.

Au début de la séquence, une scène banale : un homme sort de chez lui, salue une joggeuse et se fait la réflexion qu'il faudrait laver sa voiture. Mais au même moment, en haut de l'image on aperçoit quelque chose qui traverse la route à toute vitesse, avant de se rapprocher du véhicule. Lorsque la femme sort à son tour, l'animal, qui était caché sous la voiture, s'en prend violemment à elle.

This was a wild 46 seconds pic.twitter.com/jIHQg0G4qU — Sada (@Evi3Zamora) April 15, 2021

I'll shoot that fucker ! Partager la citation





Son mari intervient immédiatement en attrapant l'animal et se rend compte qu'il s'agit d'un "bobcat", un lynx roux, qu'il est commun de croiser en Amérique du nord. L'homme jette alors l'animal le plus loin possible sur le gazon, mais le lynx roux, enragé, revient de plus bel en direction de la maison. L'homme lui court après, sort un pistolet de sa poche et crie "I'll shoot that fucker !" (je vais tuer cet enfo*ré).

Si le shérif du comté a confirmé que l'animal avait été abattu, il n'a toutefois pas précisé s'il avait été tué par le mari ou par un agent du bureau Wild life control. Par précaution, le couple a été vacciné contre la rage.

Si la vidéo a déclenché de vives réactions, notamment en raison du comportement du mari, la zoologiste Imogène Cancellare, qui a étudié les bobcats, rappelle qu'un lynx roux enragé peut être très dangereux : "Vous pouvez perdre un œil", a-t-elle souligné sur Twitter. Elle ajoute que, même si l'animal avait été capturé par un agent spécialisé, il aurait quoi qu'il en soit été euthanasié.