États-Unis : des jumelles séparées à la naissance se retrouvent 36 ans après

publié le 21/04/2021 à 18:12

Molly Sinert et Emily Bushnell sont nées le 29 mars 1985 en Corée du Sud. Soeurs jumelles, elles ont été séparées à la naissance et adoptées dans des familles différentes. Molly s'est retrouvée en Floride et Emily en Pennsylvanie, sans avoir connaissance l'une de l'autre. Le 29 mars 2021, le jour de leur 36e anniversaire, les deux sœurs ont de nouveau été réunies grâce à un test ADN.

Cette heureuse issue découle d'un curieux hasard. Il y a quelques mois, la fille d'Emily, âgée de 11 ans, souhaitait en savoir plus sur ses origines et a alors effectué un test ADN. "Je voulais savoir si j'avais plus de famille de son côté [sa mère]", a déclaré la fillette dans l'émission de ABC, Good Morning America.

De son côté, Molly avait elle aussi, à la même période, entamé des recherches pour en connaître davantage sur son arbre généalogique en faisant également un test ADN. Les deux sœurs ont reçu les résultats le mois dernier : il y a un lien de parenté avec une autre personne ayant fait le test. "J’ai cliqué sur le lien de parenté proche et je n’ai pas compris", raconte Molly à l'émission. "Vous partagez 49,96 % d’ADN avec cette personne. Nous prédisons qu’il s’agit de votre fille", indiquait la lettre.

Un vide a immédiatement été comblé dans mon cœur Molly Sinert Partager la citation





Une information déroutante puisque Molly n'a pas d'enfant. Alors, la jeune femme fait le lien, elle a retrouvé la trace d'un membre de sa famille biologique. Ce n'est pas sa fille à elle, mais celle de sa sœur jumelle. "Un vide a immédiatement été comblé dans mon cœur", a-t-elle confié à Good Morning America. "Bien que j’aie une famille qui m’aime et m’adore, et qui a été absolument merveilleuse, il y a toujours eu un sentiment de déconnexion. En découvrant que j’avais une sœur jumelle, tout est devenu si clair. Tout avait enfin un sens", se souvient la jeune femme.

Les jumelles se sont alors contactées. Elles se sont racontées leurs 36 dernières années passées loin l'une de l'autre. Emily et Molly ont alors convenu d'une date pour leurs retrouvailles : le 29 mars, jour de leur anniversaire. Un moment qu'Emily a qualifié du "plus heureux" de sa vie. "Je peux le dire, honnêtement. On m’a volé les 36 dernières années d’une vie que j’aurais pu avoir avec ma jumelle. Mais en même temps, je suis maintenant tellement reconnaissante et impatiente de vivre la suite", a-t-elle indiqué à nos confrères américains. Les deux sœurs ont d'ores et déjà prévu de partir ensemble en Corée du Sud, afin d'en apprendre plus sur leur passé.