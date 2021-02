Île de Ré : une baleine à bec de Cuvier retrouvée échouée sur la plage

publié le 09/02/2021 à 23:25

D'ordinaire, c'est un animal qui n'a pas l'habitude de la surface de l'eau, et encore moins de la terre ferme. Une baleine à bec de Cuvier, ou zyphius, a été retrouvée sur la plage des Granges, sur l'Île de Ré, mercredi 3 février.

L'animal, qui a pour habitude de vivre entre 1.500 et 3.000 mètres de profondeur et de se nourrir de calamars, a été retrouvé sur la plage avec des traces d'hématomes, mais l'équipe du réseau national d’échouage Pelagis qui l'a disséquée n'a pas encore découvert la cause de son décès, rapporte ainsi le journal 20 minutes. Le mammifère pèse entre 3 et 3,5 tonnes.

Les baleines à dents sont considérées comme communes dans le Golf de Gascogne. La baleine à bec de Cuvier tient son nom de la forme de sa tête qui fait penser à un dauphin. La plupart du temps, ces animaux meurent en heurtant des navires. Il s'agit du troisième mammifère de ce type à s'échouer sur l'île depuis 70 ans.

