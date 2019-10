publié le 14/10/2019 à 08:35

On commence la semaine en chanson… avec des chants de baleine. Les baleines ne chantent plus comme avant. C’est le constat qu’ont fait des scientifiques : les chants deviennent plus graves depuis quelques années.

Autre constat fascinant réalisé par des chercheurs britanniques : les mamans baleines sont capables de chuchoter, de modifier leur chant pour protéger leurs petits. Les baleines sont très intelligentes et la maman peut par stratégie modifier la tonalité de son chant quand elle a un petit, pendant les premiers mois, elle chante tout bas pour ne pas attirer l’attention des requins ou des orques.

Ce sont les prédateurs des baleineaux. Elle envoie des sons 100 fois plus faibles, selon une étude que vient de publier la revue Biology-Letters. Le chant des baleines est un mystère pour les scientifiques qu’ils commencent a percer.

Pourquoi les baleines chantent-elles ?

Pourquoi les baleines chantent-elles ? Il y a plusieurs raisons. La première, pour s’accoupler. Trouver un partenaire, mais elles chantent aussi pour dire "à table" quand une baleine trouve un banc de poissons, elle prévient les autres et puis elles émettent des sons pour se repérer. Des ultrasons qui rebondissent contre les obstacles et leur renvoient des informations.

Quand elles s’approchent d’une cote, d’un rocher autrefois, les scientifiques pensent que les baleines pouvaient s’entendre d’un bout à l’autre de l’océan. Mais aujourd’hui, elles ne peuvent plus à cause de la pollution sonore des bateaux à moteur, des sous-marins et des forages pétroliers et ça les désoriente. C’est pourquoi on en retrouve de plus en plus échouées sur les plages.

Et donc, les baleines ne chantent plus comme avant ? Leur voix est devenue plus grave. Une étude faite sur les baleines bleues, les plus grandes, montre ce phénomène étrange depuis quelques années.

Victimes des gaz à effet de serre

Deux explications : ce serait a cause des émissions de gaz à effet de serre. Les océans absorbent de plus en plus de carbone, ce qui les rend plus acides. Or le son dans l’eau acide circule plus facilement. Donc les baleines auraient moins besoin de monter dans les aigus.



Il y a aurait une autre explication plus réjouissante. D’autres chercheurs ont constaté que les populations de baleines bleues se reconstituent. Elles étaient plus de 200.000 il y a un siècle. Il en restait 300 dans les années 70. Pour les protéger, la chasse a été interdite même si les japonais et les norvégiens continuent à en massacrer. Elles seraient à nouveau entre 15 et 20.000.