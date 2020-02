Île de Ré : une banque braquée, un suspect recherché

et AFP

La quiétude de l'Île de Ré, lieu de villégiature par excellence sur la côte atlantique, a été perturbée mardi 18 février à la suite d'un braquage perpétré contre une agence de la Banque populaire sur le bourg de la commune de Bois-plage-en-Ré, au centre de l'île.

Le vol à main armée, qui a eu lieu à l'ouverture de l'agence bancaire, est un fait qualifié de rare par les forces de l'ordre. "Une seule personne est recherchée. C'est un fait rare sur l'île de Ré. Il n'y a aucun blessé et le butin est encore indéterminé", a expliqué le procureur de la République de La Rochelle Laurent Zuchowicz à un correspondant de l'AFP.

Du côté des élus, on tenait le même discours sur la rareté de ce genre de faits. "Un braquage sur l’île de Ré, c'est rarissime, encore plus exceptionnel dans la petite commune du Bois-Plage", s'est étonné Lionel Quillet, président de la communauté de communes et maire de Loix.

Le plan épervier déclenché sur l'île

Le plan épervier a été déclenché à 9h30, dès que la gendarmerie a été alertée. "Une cinquantaine de gendarmes est déployée", a précisé à l'AFP le chef d'escadron Letellier.

L'image est inhabituelle pour l'île : à Rivedoux-Plage, lieu de passage obligatoire pour sortir de l'île, le pont était filtré, tandis que deux équipes cynophiles et un hélicoptère sillonnaient l'île, d'une superficie de 85 km², et la brigade nautique surveillait les plages. De nombreuses patrouilles de gendarmes contrôlaient également les ronds-points à la sortie de Bois-Plage.