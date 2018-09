Rupture d'un câble sur le pont de l'Île de Ré, les poids lourds interdits

publié le 14/09/2018 à 20:51

Les poids lourds à l'arrêt, les voitures au ralenti. C'est la conséquence de la rupture de l'un des 72 câbles du pont de l'Île de Ré, en Charente-Maritime. "Lors d'une visite de contrôle ordinaire, la rupture d'un des 12 câbles en acier de l'un des six viaducs, a été constatée", a expliqué Pierre-Marie Audouin-Dubreuil, directeur général adjoint des services du département.



Ainsi, les poids-lourds de plus de 40 tonnes, c'est-à-dire les convois exceptionnels, ne peuvent plus l'emprunter depuis jeudi 13 septembre et les poids lourds de plus de 3,5 tonnes doivent, à compter de ce vendredi, respecter une distance de sécurité de 200 mètres. Pour le reste des véhicules, la vitesse a été limitée à 50km/h, contre 80 km/h auparavant.

Il n'y a toutefois aucun risque d'effondrement de l'ouvrage et ce type d'événement n'est pas exceptionnel sur ce type de pont, qui est haut de trente mètres et long de près de 3 km, assure Pierre-Marie Audouin-Dubreuil.



Toutefois, "il faut prendre ça au sérieux et il est surtout important de comprendre pourquoi il a cédé", a affirmé de son côté Lionel Quillet, président de la Communauté de communes de l'île et premier vice-président du département. Un mois après l'effondrement du pont de Gênes, en Italie, qui a fait 43 morts, "on prend le maximum de précautions, mais cela fait partie de la vie d'un pont", a-t-il ajouté.