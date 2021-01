Île de Ré : une trentaine de dauphins s'échouent

publié le 07/01/2021 à 17:54

Les cas d'échouages de dauphins sont plus fréquents en Bretagne ou en Normandie, mais c'est en Charente-Maritime, sur deux plages de l'Île de Ré, que l'incident s'est produit, mercredi 7 janvier.

Comme le rapporte France 3 Nouvelle Aquitaine, dans l'après-midi de mercredi, une cinquantaine de dauphins se sont engagés dans le Fier d'Ars, petite baie de l'Île de Ré ouverte sur la mer. Ils auraient été pris au piège par la marée descendante, selon l'observatoire Pélagis, groupement pour la conservation des mammifères et oiseaux marins, avant de se retrouver pour la plupart échoués sur le sable.

Ainsi, si une vingtaine de mammifères est parvenue à trouver une issue et regagner l'océan, 32 cétacés se sont échoués sur les plages de la Patache aux Portes-en-Ré (20 dauphins) et d'Ars-en-Ré (12), selon France 3. De nombreux bénévoles, bientôt assistés par les pompiers, sont venus en aide aux animaux. Grâce à cette intervention rapide, 29 animaux ont pu être sauvés, tandis que trois autres sont décédés, probablement à cause du stress. Ils seront autopsiés par les biologistes de l'observatoire Pélagis.