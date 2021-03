Haute-Garonne : il trouve une médaille olympique au bord de l'A68

publié le 23/03/2021 à 20:46

Un trésor au bord de l'autoroute. En 2017, l'ancienne championne olympique de canoë, Sandra Forgues, est victime d'un cambriolage. Elle constate alors que les voleurs se sont emparés d'une médaille d'or, qu'elle avait remportée au cours des Jeux d'Atlanta en 1996.

Trois années plus tard, tout espoir de retrouver la prestigieuse récompense semblait perdu. C'était sans compter sur l'intervention de Matthieu, employé d'une société d'entretien des autoroutes en Haute-Garonne. Le mois dernier, alors qu'il démonte un rail de sécurité au bord de l'A68, il tombe par hasard sur la médaille, relate France Bleu Occitanie. Sur celle-ci, il y voit inscrit "Atlanta 1996", ainsi qu'un canoë gravé. Il se lance alors à la quête de son propriétaire.

Matthieu contacte d'abord la Fédération française de canoë-kayak. Mais celle-ci ne croit pas à son histoire. Il poursuit alors ses recherches et finit par faire le rapprochement entre Wilfrid Forgues, désormais Sandra Forgues, et lui restitue son bien. "J'ai eu beaucoup de mal à croire que quelqu'un me l'ait retrouvée", confie l'ancienne championne à France Bleu Occitanie, "c'est quand Mathieu me l'a rendue que j'ai vu à quel point sa perte m'avait rendue malade".