publié le 26/11/2020 à 21:41

Une lueur d'espoir face à une grande menace d’extinction : la réserve de Bossou, en Guinée, a enregistré la naissance d'un nouveau chimpanzé, un événement qui n'était plus survenu depuis des années.

Une femelle, Fanle, a été aperçue tenant sur son ventre un tout petit, a confirmé le directeur de l'Institut de recherche environnementale de Bossou, Aly Gaspard Soumah. "Il y a trois jours, on a pu confirmer le sexe avec des jumelles parce (qu'elles) étaient dans les arbres : c'est une femelle", a-t-il indiqué.

Bossou, à l'est de la Guinée et aux confins de la Côte d'Ivoire et du Liberia, offre un cadre unique de coexistence entre hommes et singes. Les chimpanzés vivent à l'état sauvage, mais partagent depuis des générations le territoire et la ressource avec les hommes, qui eux les considèrent comme la réincarnation de leurs ancêtres et les protègent de la destruction.

Autre particularité : Bossou est un des premiers endroits à avoir découvert l'emploi d'outils par des chimpanzés. Les singes utilisent des pierres en guise de marteaux et enclumes pour casser les noix de palme.

La menace d'extinction reste bien réelle. Avant cette naissance, Fanle était la dernière femelle fertile parmi les sept chimpanzés toujours en vie à Bossou.