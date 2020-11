Thaïlande : un Britannique joue du piano pour apaiser des singes affamés

publié le 26/11/2020 à 00:26

Une scène insolite en Thaïlande. Pour apaiser des singes affamés, le musicien britannique Paul Barton a décidé de leur offrir un concert en jouant du piano au milieu d’un temple hindou situé dans les alentours de Lopburi, au nord de Bangkok.

Beethoven ou Michael Nyman, le pianiste a également joué ses propres compositions devant une centaine de singes "affamés et qui deviennent parfois agressifs", rapporte Ouest France. En cause : l'épidémie de coronavirus et l’absence de touristes, souvent généreux en nourriture.

"J’aime jouer du piano pour les animaux qui ont eu une vie stressante et il est possible que la musique joue un rôle dans leur processus de réhabilitation", a confié le musicien à Reuters, lundi 23 novembre. Il se dit surpris de voir qu’ils "mangeaient" véritablement la musique.

Paul Barton s’était déjà fait remarquer en jouant de la musique classique dans "des sanctuaires d’éléphants" pendant près de 10 ans, détaille le HuffPost. Une façon d’apporter calme et sérénité à des animaux stressés ou épuisés. "C’est une merveilleuse occasion de voir les animaux sauvages être simplement eux-mêmes", a-t-il estimé.