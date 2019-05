publié le 29/01/2019 à 05:35

Les images avaient amusé beaucoup d'internautes. Le 19 janvier dernier, un animal que beaucoup avaient pris pour un lama avait fait son entrée dans la boutique d'un opticien d'Hennebont, dans le Morbihan. Passionné par les montures exposées, ce qui était en fait un alpaga était resté pas moins de 30 minutes dans le commerce. "On l’a vu arriver dans la rue, tourner la tête vers le magasin et s’arrêter devant les portes automatiques. Quand elles se sont ouvertes, il est venu vers nous, tranquillement", a témoigné une employée à Ouest-France.



Les salariés avaient ensuite pris soin de barricader la sortie pour garder l'animal auprès d'eux, le temps que le propriétaire vienne chercher le petit fugueur. Ce lundi 28 janvier, on en sait d'ailleurs un peu plus sur le maître du camélidé, qui disait jusqu'à présent vouloir rester discret.

Il s'agit d'un curé, comme nous l'apprend Le Télégramme. "La clôture n’était pas assez solide et il devait chercher ses congénères. Il a juste descendu la rue et s’est retrouvé désorienté. Tout ce qu’il voulait en entrant dans le magasin, c’était des câlins", a expliqué à nos confrères le père Graziana.

L'homme de foi, qui assure par ailleurs la bénédiction des animaux chaque mois d'octobre dans sa paroisse, est un grand ami des bêtes. On trouve ainsi chez lui des chiens, des chats, des poissons, des rongeurs, et des moutons, en plus de cet alpaga baptisé Sabactani.



Et pour éviter que ce dernier ne se fasse à nouveau la belle, le père Graziana a confié au Télégramme avoir renforcé la protection de son enclos, mais surtout, il souhaite lui trouver un compagnon.