publié le 11/09/2018 à 13:05

Une offre promotionnelle censée être osée, mais c'était sans compter avec l'excentricité et l'amour de la pizza des clients potentiels. Ainsi, Domino's Pizza en Russie s'est rendu compte que les amateurs de ses produits n'avaient pas froid aux yeux. Le franchisé local de la chaîne américaine de pizzerias a ainsi proposé 100 pizzas par an pendant 100 an à ceux qui se feraient tatouer le logo de la marque.



Sauf que l'engouement a dépassé les attentes, obligeant Domino's à réagir sous peine de se retrouver avec des comptes plombés par des milliers de pizzas gratuites. Le site américain Munchies, relayé par Ouest-France, indique ainsi que des restrictions ont alors été apportées à l'offre promotionnelle.

Initialement mise en place jusqu'à la fin du mois d'octobre, elle a été interrompue au bout de cinq jours après la publication de centaines de photos sur les réseaux sociaux. De plus, Domino's a ainsi indiqué que seuls les tatouages de plus de deux centimètres situés sur des parties visibles du corps seraient pris en compte.

De plus, seuls les 350 premiers à se manifester rafleraient la mise ainsi que ceux qui au moment de l'annonce de clôture seraient "assis chez les tatoueurs", sous réserve de poster leurs photos avant midi.



Contacté par Munchies, site consacré à la nourriture, le siège sociale de Domino's a indiqué que l'opération était indépendante et ne concernait que le franchisé russe. Ne comptez donc pas voir arriver l'opération en France. Les heureux gagnants ont donc droit, potentiellement, à 10.000 pizzas gratuites sur 100 ans.