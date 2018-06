Pizza : les robots pizzaïolos se mettent au fourneau

publié le 03/06/2018 à 08:53

La start-up française Ekim est prête à lancer des points de restauration sous la marque "Pazzi" ("Fou" en italien), dans lesquels les pizzas seront fabriquées par des machines-robots.



A l'origine de ce projet, on trouve deux anciens étudiants-ingénieurs qui après leurs études ont voulu se lancer dans la robotique. Ils ont commencé à travailler sur leur projet en 2013 et ils ouvriront un restaurant pilote dans Paris d'ici la fin de l'année.

Les robots ne sont pas des humanoïdes. C'est un ensemble de machines robotisées : une presse qui abaisse la pâte, des bras qui vont déposer les ingrédients dessus. Il y en a un qui tient une louche remplie de sauce tomate, qu'il étale minutieusement. Un autre enfourne les pizzas dans le four, un troisième, très agile, fait glisser la pizza dans le carton, la découpe en plusieurs portions quand elle est cuite et ferme le carton.

Le robot pizzaïolo est capable de lancer une pizza toutes les 30 secondes et en tout il lui faut 4 mn 30 pour en fabriquer une.



Le consommateur lui passera sa commande sur une borne. Il pourra soit choisir parmi 15 recettes élaborées par Thierry Grafagnino, 3 fois champions du monde de pizza, soit composer la sienne à partir des différents ingrédients. Il paiera et derrière une vitre suivra la préparation de sa pizza. Quand elle sera cuite, il la prendra toute chaude dans le four.



On ne va pas se leurrer mais dans ces points de restauration, il y aura moins de personnel que dans un restaurant. Mais, le but des concepteurs n'est pas de concurrencer les pizzerias, c'est plutôt d'offrir une offre de fast food différente, avec des vraies pizzas, fabriquées minute, pas surgelées et réchauffées dans des points de vente ouverts 24h sur 24 dans les gares, les aéroports, les centres commerciaux.



La fabrication n'est cependant pas entièrement déshumanisée. Il y aura des êtes humains pour fabriquer la pâte, découper les ingrédients. Ces robots sont fabriqués en France et les ingrédients sont à 95% français et italiens.