publié le 02/10/2018 à 14:24

Les phoques sont des créatures étonnantes. Certaines espèces peuvent retenir leur souffle sous l'eau pendant deux heures, et elles font toujours des choses adorables comme naviguer avec les surfeurs ou balancer une pieuvre au visage d'un kayakiste. Mais il s'avère également que ces animaux, qui mangent aux alentours de 3 kg de poissons par jour, sont élastiques.



Ce Gif fait le tour des réseaux sociaux. Yuki, un phoque annelé de l'aquarium Kaiyukan d'Osaka, dans l'ouest du Japon, fait fondre le cœur des visiteurs avec sa silhouette ronde et dodue. Sur ce Gif, on y voit le petit phoque se faire gentiment appuyer la tête par une soigneuse.

Et chose étonnante, sa tête entre presque entièrement dans son corps. Sur la vidéo originale de NHK World Japan, Yuki s'amuse, rampe vers l'eau pour faire des acrobaties et y dormir.