Connaissez-vous vraiment Kurt Cobain ?

publié le 30/04/2019 à 13:00

Il y a 25 ans, Kurt Cobain, le leader du groupe grunge Nirvana alors au sommet de sa gloire, se donne la mort. Son suicide à 27 ans, le faisant entrer dans le macabre « Club des 27 » a marqué les esprits de toute une génération dont il était l’icône. On vous raconte son destin avec notre invité le musicien Julien Bitoun. Le succès planétaire de l’album Nervermind, son mariage avec Courtney Love, ses addictions, ses tubes comme « Smell Like Teen Spirit », qui enregistre encore 387 millions de téléchargements par an sur Spotify, devançant de plusieurs millions Michael Jackson, Madonna ou les Rolling Stones.