publié le 23/08/2018 à 18:13

Pour célébrer le quinzième anniversaire du lancement du télescope Spitzer, qui fut notamment le premier a capter la lumière d'une planète située en dehors de notre système solaire, la Nasa lance deux applications ce mercredi 22 août.



La première, Nasa selfies, permet de se prendre en photo en tenue d'astronaute devant certains des plus beaux paysages cosmiques immortalisés par le télescope durant une décennie et demi dans l'espace. Son fonctionnement est on ne peut plus simple. Une fois l'application téléchargée sur Android ou iOS, il suffit de prendre son visage en photo ou celui du sujet de votre choix puis de sélectionner un arrière-plan. Et la Nasa s'engage à ne pas transmettre les photos à des tiers.

La seconde application est une expérience en réalité virtuelle permettant d'évoluer dans le système TRAPPIST-1, situé à 39 années-lumières de la Terre, pour l'explorer au fil des informations et des illustrations ajoutées par les développeurs. Seulement compatible avec les casques Oculus et HTC Vive, l'expérience se vit aussi de façon minimaliste depuis un navigateur Internet sous la forme d'une vidéo à 360 degrés pour ceux qui n'ont pas de casque de réalité virtuelle.

> NASA's Exoplanet Excursions 360