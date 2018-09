publié le 14/09/2018 à 06:33

Dans ces gros containers qui voyagent sur les cargos, il y au moins 25% de vide : toute la place perdue entre les cartons, le vide entre le produit et son emballage.



Si on applique ce chiffre à tout ce qui est transporté entre l'Asie, l'Europe et l'Amérique, c'est comme si 61 millions de containers voyageaient à vide chaque année. L'étude a été menée par le spécialiste de l'emballage DS Smith, qui a aussi calculé l'impact écologique.

En tout, 122 millions de tonnes de CO2 sont émises dans l'atmosphère inutilement, donc pour transporter tout ce vide. C'est l'équivalent des émissions de gaz à effet de serre de la Belgique.

Ce vide est encore plus important dans le transport des colis achetés sur Internet. Vous avez peut-être déjà été surpris de recevoir un objet tout petit dans un carton trop grand. Avec le développement du e-commerce, les entreprises se creusent la tête pour remplir les containers au maximum et arrêter de transporter de l'air.

Des idées pour transporter moins d'air

D'abord il y a des plateformes qui se créent, pour mutualiser les transports. Plusieurs entreprises, mêmes concurrentes, partagent le même camion. Les industriels travaillent sur les emballages.



Quand une marque de dentifrice décide de supprimer le carton et de vendre le tube directement, elle met plus de tubes dans un container.



Même chose pour ce fabricant de petits suisses : en utilisant un emballage plus fin, il a gagné de la place et économisé vingt-trois camions par an.



La chasse au vide est un enjeu pour le climat, et elle fait gagner de l'argent aux entreprises.