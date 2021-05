Comment une bataille a pu se terminer sans aucun mort ni blessé

publié le 07/05/2021 à 07:01

Cela s'est passé au Japon en 1180. À l'époque, une guerre oppose deux clans, les Minamoto et les Taira, qui se déchirent à cause de la succession pour le trône impérial. Chacun veut placer son favori et donc prendre la main sur le pouvoir. Après avoir subi deux déroutes coup sur coup, les Minamoto sont aussi dépourvus que la cigale de la Fontaine quand la bise fut venue.

Ils décident donc d'envoyer quelques émissaires pour rallier à leur cause d’autres clans. Nous sommes le 9 novembre, les hommes de Minamoto se déplacent de nuit pour éviter de tomber sur les soldats Taira. Sauf que manque de bol, du côté de Fujigawa, au pied du Mont Fuji, ils vont tomber dessus.



C'est là que va se produire le fait de guerre le plus improbable de l'Histoire. Le campement des Taira se trouve au bord d’un étang, les troupes sont assoupies. La voie est donc libre pour les émissaires de Minamoto : objectif, éviter évidemment leurs ennemis qui sont bien plus nombreux qu’eux. Oui mais voilà, la boulette, en longeant ce lac à pas de ninja, ils dérangent des oies sauvages qui apeurées s'envolent en faisant un bruit assourdissant. Qui réveille en sursaut les Taira.

Ceux-ci se croit attaqués par surprise par une armée entière... Pris de panique, ils s'enfuient dans un désordre total, laissant la voie libre aux hommes de Minamoto. Ce qui explique le surnom qu'on donne au Japon à cette bataille de Fujigawa : la bataille qui n'a pas eu lieu. Pas de combat donc forcément ben pas de mort et pas de blessé ! CQFD.



