Chine : elle réussit à faire condamner son mari parce qu'il ne fait rien à la maison

publié le 24/02/2021 à 14:39

C'est une première. Grâce au nouveau code civil, en vigueur depuis un mois, une femme a réussi à faire condamner son mari parce qu'il ne faisait rien à la maison. "Il ne m'a jamais aidée, il partait travailler, m'abandonnait à la maison pour me laisser m'occuper des tâches ménagères et de notre enfant" : excédée devant un tribunal de Pékin, madame Wang n'a pas mâché ses mots pour demander le divorce et des indemnités.

Le juge lui a donné raison et a condamné l'époux négligent à verser 50.000 yuans, soit environ 6.300 euros, une somme importante en Chine. C'est une première dans le pays depuis l'instauration du tout nouveau code civil et le jugement a enflammé les réseaux sociaux. Dans un sondage, 93% des 400.000 personnes interrogées ont même jugé le montant dérisoire.

Au-delà de cet argent, c'est le statut de la femme chinoise qui fait débat, entre tradition et modernité. En Chine, la femme des années 2020 s'émancipe et hésite de plus en plus à sacrifier ses années d'études et sa réussite professionnelle pour se marier et être cantonnée au rôle, qu'elle juge subalterne, de femme au foyer.