publié le 22/06/2019 à 15:59

Un accident de chasse qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Samedi 1er juin, en Charente-Maritime, un braconnier s'est trompé de cible et a visé son cousin, un photographe animalier.

Selon Sud Ouest qui a révélé l'information, la victime, un photographe de 48 ans, a été blessé au niveau du cou. Une blessure qui lui a tout de même valu 15 jours d’ITT (interruption de travail). Son cousin, le chasseur en question, a déclaré l'avoir confondu avec un renard.

Ce dernier, qui n'était pas autorisé à chasser cet animal, a été interpellé et placé en garde à vue pendant plusieurs heures à la gendarmerie. Il pourrait être poursuivi pour blessures involontaires et braconnage.

Chasser sans autorisation préfectorale peut coûter cher puisque l'amende peut aller jusqu’à 1.500 euros. Elle peut même se cumuler avec celle du délit de chasse (3 mois d'emprisonnement maximum et 3.750 euros).

La saison de chasse 2018/2019 a été marqué par 131 accidents et 7 décès, dont un vététiste qui circulait en forêt en Haute-Savoie. "Ce chiffre est le plus bas jamais enregistré depuis la création du réseau national sécurité à la chasse en 1997", relève l'Office National de la Chasse et de la Faune sauvage qui précise toutefois que la plupart des accidents sont dus à un non-respect des règles de sécurité élémentaire.