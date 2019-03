DIAPORAMA - Chanel honore Karl Lagerfeld avant son défilé "station de ski"

publié le 05/03/2019 à 12:03

Le couturier iconique de la maison Chanel, Karl Lagerfeld, était présent dans tous les esprits. Ce mardi 5 mars 2019, une minute de silence a été respectée avant le début du défilé parisien, en hommage au maître décédé il y a deux semaines après avoir marqué de son empreinte le monde de la mode pendant des décennies et la fameuse maison de Gabrielle Chanel.



Face au public assis sous la verrière du Grand Palais, les mannequins étaient debout, silencieuses, dans une station de ski reconstituée servant de décor au défilé le plus attendu de la semaine de la mode parisienne. Cet écrin prestigieux a déjà accueilli des mises en scène grandioses de Chanel, telles qu'une plage reconstituée et plus vraie que nature, les rayons d'un supermarché ou le pas de tir d'une fusée.



L'invitation pour le défilé de ce mardi portait les deux C entrelacés du logo de la maison sur un fond bleu pâle, qui évoquait le ciel. Ce défilé organisé au dernier jour de la semaine parisienne du prêt-à-porter féminin 2019-2020 fut l'occasion de rendre hommage à l'un des derniers géants de la haute couture, qui n'a pas voulu de cérémonie officielle après sa mort. En effet, conformément aux souhaits de Karl Lagerfeld, décédé le 19 février à 85 ans, une cérémonie d'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité trois jours après sa mort, en présence de la famille Wertheimer, propriétaire de la maison Chanel, des amis et collaborateurs du couturier.

Le défilé était ainsi le premier événement public de Chanel après la mort du couturier. Il marquera aussi l'arrivée en pleine lumière de Virginie Viard, bras droit de Karl Lagerfeld qui lui succède et dont elle a sublimé les idées pendant plus de 30 ans. Karl Lagerfeld présentait Virginie Viard comme ses "bras droit et bras gauche à la fois". Elle avait expliqué en 2015 être "complémentaire" avec le styliste : "Je le comprends bien, j'arrive à sublimer ce qu'il a envie de faire, j'ai compris où il voulait emmener Chanel".