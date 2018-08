publié le 21/08/2018 à 17:44

L'égalité au rayon beauté ? Chanel vient d'annoncer qu'elle allait sortir une collection de maquillage dédiée aux hommes. Intitulée "Boy de Chanel", en hommage à Boy Capel, compagnon de Coco Chanel, cette ligne de maquillage sera commercialisée d'ici novembre sur le site de la prestigieuse marque de luxe française avant de rejoindre les rayons des boutiques de la maison en janvier.



Composée de trois produits (un fond de teint, un baume à lèvre et un crayon à sourcil au look brut et foncé), cette collection sera disponible en huit teintes et sera vendue entre 38 et 65 euros, selon Madame Figaro. À noter d'ailleurs que les prix de ces produits sont supérieurs à ceux destinés aux femmes et disponibles sur le site de Chanel.

"De la même manière que Gabrielle Chanel a emprunté des éléments du vestiaire masculin pour habiller les femmes, Chanel s'inspire du monde des femmes pour écrire le vocabulaire d'une nouvelle esthétique personnelle pour les hommes", explique la maison de luxe dans un communiqué publié ce lundi 20 août sur WWD. "Lignes, couleurs, attitudes, gestes ... Il n'y a pas de prérequis absolument féminin ou masculin : le style à lui seul définit la personne que nous souhaitons être", peut-on encore lire.

Malgré un discours d'abord très genré, la maison Chanel tient à souligner encore dans ce communiqué que les "codes sont toujours changeants" et que "la beauté n'est pas une question de genre, c'est une question de style". Reste à savoir si le public (masculin) sera au rendez-vous et prêt à sortir son porte-feuille.