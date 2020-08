Bretagne : un pigeon de compétition vaut 50.000 euros

Des pigeons de course en Angleterre (illustration)

publié le 11/08/2020 à 20:15

Une star parmi les pigeons. À Perpignan, dans l'Aude, un événement réunissait 11.209 pigeons voyageurs le samedi 8 août. Le Perpignan international, une course qui oppose des pigeons de tous les horizons.

Des oiseaux hollandais, belges, anglais, allemands, luxembourgeois se sont retrouvés pour cette compétition. C'est bel et bien un pigeon breton qui a gagné la course. Il a rejoint la Bretagne depuis Perpignan, soit 750 km environ, en près de 10 heures.

Arnaud Rouxel, colombophile propriétaire du champion, raconte la course à France Bleu Armorique : "Il est parti tout seul dans son coin, il a pris la côte atlantique et il a été le plus rapide".

La valeur marchande du vainqueur d'une telle course a tendance à repartir à la hausse. "Un premier international Perpignan a une valeur marchande de 50.000 euros", explique Arnaud Rouxel. Il ne pense pas pour autant céder l'animal aussi facilement : "Je vais peut-être le garder, en plus c'est bien, ici, tout est sous alarme. Ou alors je vais peut-être céder à une offre intéressante", explique-t-il au quotidien régional.

En 2019, un pigeon de course belge, nommé Armando, avait battu un record mondial. Il était vendu au prix de 1.252.000 euros lors d'une vente aux enchères en ligne.