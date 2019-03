et AFP

publié le 17/03/2019 à 22:21

"Personne ne s'attendait à ce que le cap magique d'1 million d'euros soit pulvérisé. Le montant final (de la vente) est de 1.252.000 euros", a souligné le site spécialisé Pigeon Paradise (Pipa) qui a annoncé ce record mondial à l'actif du dénommé Armando, pigeon flamand mâle de l'élevage de Joël Verschoot, un des plus réputés du pays.



Ce pigeon voyageur dressé en Belgique, vedette des concours de colombophilie, a donc été vendu dimanche plus de 1,25 million d'euros lors d'une vente aux enchères en ligne, devenant l'oiseau de son espèce le plus cher au monde. Selon l'agence de presse Belga, l'acheteur est un Chinois, qui "utilisera certainement le volatile à des fins reproductives, pour faire naître de nouveaux champions".

L'intérêt des collectionneurs chinois pour les pigeons voyageurs remonte à quelques années et a fait bondir les prix pour ces "champions", dont la performance consiste à rentrer le premier au bercail, à l'instinct, après avoir parcouru parfois des centaines de kilomètres. Enracinée en Belgique mais aussi aux Pays-Bas ou dans le nord de la France, la tradition des concours de pigeons voyageurs était sur le déclin.

Selon Pipa, le pigeon le plus cher de l'histoire des ventes sur internet était jusqu'ici "New Bliksem" cédé 376.000 euros en novembre dernier par son propriétaire belge Gaby Vandenabeele.