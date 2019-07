publié le 16/07/2019 à 10:55

Les algues vertes ont-elles fait une nouvelle victime ? Il y a une dizaine de jours, un jeune ostréiculteur de 18 ans a été retrouvé mort dans la baie de Morlaix, dans le Finistère. Des analyses toxicologiques sont en cours, mais deux associations écologistes locales parlent d'une intoxication à l'hydrogène sulfuré, ce gaz potentiellement mortel libéré par les algues en décomposition.

Cette année, la marée verte n'a jamais été aussi massive en Bretagne. L'élimination de ces algues est particulièrement difficile. Malgré un deuxième plan de lutte contre les algues vertes lancé il y a deux ans, rien n'y fait. Ni les 55 millions d'euros investis sur 5 ans, ni les mesures préventives - comme la couverture des sols entre deux cultures - mises en place et en partie financées pour les agriculteurs ne changent la situation.

Ces dernières années pourtant, ces mesures semblaient progressivement améliorer la situation, avec une très nette baisse de la concentration d'azote et de nitrates des cours d’eau et une réelle amélioration de la qualité de l'eau dans les rivières. Il y avait donc moins d'algues vertes, jusqu'à cette année où elles sont apparues massivement avec six semaines d'avance.

Les conditions météo de ces derniers mois est notamment en cause. Un manque de pluie en fin d'hiver et de fortes précipitations en juin ont favorisé la crue des cours d'eau et donc l'apport en nitrates.

La difficulté à gérer ces algues vertes aggrave le phénomène. Dans la baie de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), par exemple, l'usine censée les traiter est fermée. En quelques semaines, elle a dû gérer 8.000 tonnes d'algues, soit la quantité totale de l'an passé. Une odeur pestilentielle s'en dégageait : l'unité de traitement de Lantic n'a eu d'autre choix que de fermer face à la colère des riverains. En attendant, les algues sont épandues sur les terres agricoles.