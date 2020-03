Belgique : il pirate le site d'une compagnie aérienne et s'offre un voyage à New-York

publié le 04/03/2020 à 19:00

L'affaire se déroule en Belgique. Un jeune homme de 25 ans, a réussi à pirater le système de billetterie en ligne de la compagnie aérienne Brussels Airlines pour s'offrir un aller-retour gratuit à New-York, pour lui et deux de ses amis. Le jeune homme comparaissait ce lundi 2 mars devant le tribunal correctionnel de Malines (Belgique) pour sabotage informatique.

Les faits remontent à 2016. En piratant une application réservée aux employés de la compagnie aérienne, le prévenu s'est offert trois billets en classe affaires pour New-York. Il a ensuite annulé la réservation afin de récupérer son argent et fait en sorte que les billets restent valides. L'escroquerie s'élève à près de 18.000 euros car chaque trajet coûte 6.000 euros, rapporte le quotidien régional Ouest France.

Le jeune homme n'en était pas à son coup d'essai. Il avait déjà réussi à pirater les systèmes informatiques du Thalys, de Mobistar, Proximus et Lufthansa. Brussels Airlines s'est portée partie civile et réclame environ 20.000 euros de dommages et intérêts. Le prévenu a proposé d'aider la compagnie aérienne à travailler sur les faiblesses de son système informatique. Le verdict est attendu pour le 30 mars.