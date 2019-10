Piratage bancaire : gare au lien de mise à jour

publié le 23/10/2019 à 15:32

Le cas de Karine

Karine est la responsable administrative d’une holding familliale spécialisée dans la vente et la livraison de carburants. Le 12 mars 2019, elle clique sur un lien de mise à jour aux couleurs de sa banque. Puis, elle reprend son travail. Mais, une semaine plus tard, elle consulte les comptes de ses diverses sociétés. Et, en jetant un œil sur le compte de la SCI, elle manque de s’étouffer. Elle découvre 25 virements successifs d’environ 500 € au bénéfice d’un inconnu ! Sans attendre, elle appelle sa banque. Elle porte plainte. Puis, elle demande à l’entreprise informatique qui la suit de vérifier si votre ordinateur n’a pas fait l’objet d’un piratage. Après avoir envoyé à sa banque un document attestant le contraire, elle pense se faire recréditer rapidement les 12.375 € perdus. Il n’en sera rien...