ON VOUS EN REPARLE - "I love Lucy", la première série à grand succès de tous les temps

I love Lucy, en Français "L'Extravagante Lucy", est diffusé aux États-Unis, à partir d'octobre 1951. Ce show en noir et blanc met en scène la vie d'une femme au foyer à New-York. Lucy rêve de percer dans le show biz et s'attire tout un tas d'ennuis.

I love Lucy a marqué l'histoire de la télévision américaine ! Par son succès, tout d'abord : les quatre premières saisons (sur six) rassemblent des audiences phénoménales.

Mais aussi par sa modernité : le rôle principal est tenu par une femme, un personnage féminin qui veut vivre ses rêves et avec une actrice au talent comique exceptionnel, Lucille Ball.

Dans une scène devenue culte, on voit Lucy en train de fouler le raisin jambes nues dans une cuve, un foulard sur la tête, jupe retroussée, avec des grimaces géniales. On entend les rires derrière et c’est une particularité de ce sitcom : le tournage se fait en public, sans rires enregistrés.

C'est cette scène qui fait rire aux éclats le personnage joué par Julia Roberts dans Pretty Woman, dans la scène de sa première nuit à l'hôtel avec l'acteur joué par Richard Gere.

Lucy est incarnée par Lucille Ball, une légende du petit écran

L’actrice qui incarne Lucy est une star absolue aux États-Unis. Dans le Johnny Carson Tonight Show, en 1975, l’animateur commence ainsi : "Il y a probablement pas d’émission télévisée mieux écrit, avec de meilleurs personnages, ni plus drôle. C’est un classique. C’est drôle de voir aujourd’hui les jeunes regarder les rediffusions".

Un film retrace sa vie de manière romancée, avec Nicole Kidman pour incarner Lucille Ball et Javier Bardem pour son mari dans la ville comme à l’écran.

Au total, I love lucy contient 180 épisodes de 25 minutes et a été élu “Meilleur show de tous les temps” dans un sondage de 2012 pour ABC News et People magazine.

