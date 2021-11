Pourquoi le Beaujolais nouveau est-il toujours commercialisé à la même date ?

C'est un incontournable du mois de novembre pour les amateurs du vin. Le 18 novembre, le cru 2021 du Beaujolais nouveau sera commercialisé partout dans le monde. Mais pourquoi cette date ?

Trinquer autour d'un Beaujolais nouveau est une tradition ancestrale. Ce vin célèbre la fin des vendanges autour de la Saint-Martin (10 novembre) et est le premier à être dégusté de l'année. Il est produit dans l'aire d'appellation des beaujolais et beaujolais-villages entre Mâcon et L'Arbresle, près de Lyon.

En septembre 1951, le Journal officiel fait paraître un arrêté précisant que ces vins ne peuvent pas être vendus avant le 15 décembre. Mais cette disposition entraîne de nombreuses réactions de syndicats viticoles qui obtiennent le droit de commercialiser leur Beaujolais nouveau dès le 13 novembre.

À partir de 1967, la date est fixée au 15 novembre de chaque année. Et ce n'est qu'à partir de 1985 qu'elle est décalée au troisième jeudi de novembre car le 15 novembre tombe parfois un dimanche ou un lundi, compliquant le transport des bouteilles. Coutume encore d'actualité aujourd'hui.

Ces vins primeurs peuvent donc être commercialisés le jeudi à partir de minuit. C'est pourquoi les Japonais, à cause du décalage horaire, sont les premiers à pouvoir déguster du Beaujolais nouveau.